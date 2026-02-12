Пятый день Олимпиады в Италии. Медали и новые рекорды

Главным событием дня в горнолыжном спорте стали соревнования в дисциплине «супергигант» среди мужчин на трассе в Стельвио. Победу одержал швейцарец Франьо фон Алльмен, преодолевший дистанцию за 1 минуту 25,32 секунды. Серебро завоевал американец Райан Кокран-Сигл, уступив всего 0,13 секунды, бронзу получил швейцарец Марко Одерматт (+0,28). Фон Алльмен стал первым горнолыжником за 58 лет, который завоевал три золотые медали на одной Олимпиаде. Ранее такой результат показывал француз Жан-Клод Килли. На Играх 1968 года он победил в соревнованиях по скоростному спуску, гигантскому слалому и слалому.