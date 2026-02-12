Пятый день Олимпиады в Италии. Медали и новые рекорды

МИЛАН, 12 февраля. /ТАСС/. В среду на Олимпийских играх в Италии было разыграно восемь комплектов наград. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, в среду в соревнованиях не участвовали.
Главным событием дня в горнолыжном спорте стали соревнования в дисциплине «супергигант» среди мужчин на трассе в Стельвио. Победу одержал швейцарец Франьо фон Алльмен, преодолевший дистанцию за 1 минуту 25,32 секунды. Серебро завоевал американец Райан Кокран-Сигл, уступив всего 0,13 секунды, бронзу получил швейцарец Марко Одерматт (+0,28). Фон Алльмен стал первым горнолыжником за 58 лет, который завоевал три золотые медали на одной Олимпиаде. Ранее такой результат показывал француз Жан-Клод Килли. На Играх 1968 года он победил в соревнованиях по скоростному спуску, гигантскому слалому и слалому.
В лыжном двоеборье (прыжки с нормального трамплина + гонка на 10 км) золото досталось норвежцу Йенсу Луросу Офтебру. На финише лыжной гонки он показал результат 29 минут 59,4 секунды. Серебряным призером стал австриец Йоханнес Лампартер (отставание 1 секунда), бронзу завоевал финн Ээро Хирвонен (+2,5). Для 25-летнего Офтебру это вторая золотая медаль в карьере на Олимпиадах — первую он выиграл в 2022 году в эстафете.
В биатлоне индивидуальная гонка на 15 км у женщин принесла победу француженке Жюлье Симон. Она показала результат 41 минута 15,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Серебро досталось ее соотечественнице Лу Жанмонно, уступившей 53,1 секунды и совершившей два промаха, бронзу выиграла болгарка Лора Христова, отстрелявшаяся без штрафов (+1:04,5).
Американское доминирование: фристайл и конькобежный спорт.
В женских соревнованиях по фристайлу в дисциплине «могул» победу праздновала американка Элизабет Лемли, набравшая 82,30 балла. Серебро также досталось американке — Джелин Кауф (80,77), бронза — француженке Перрин Лаффон (78,00).
В конькобежном спорте у мужчин на дистанции 1 000 метров победу одержал американец Джордан Штольц, установивший новый олимпийский рекорд — 1 минута 6,28 секунды. Ранее рекорд Игр принадлежал нидерландцу Герарду ван Велде, который в 2002 году в Солт-Лейк-Сити преодолел дистанцию за 1 минуту 7,18 секунды.
Штольцу 21 год. Он является мировым рекордсменом на дистанции 1 000 метров (1.05,37). В его активе шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
Серебряным призером стал нидерландец Еннинг де Бо, уступивший победителю 0,5 секунды. Третье место занял китаец Нин Чжунъянь (+1,06).
Триумф французов и итальянцев.
В фигурном катании победителями соревнований в танцах на льду стали французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Дуэт из Франции набрал 225,82 балла (90,18 за короткую программу + 135,64 за произвольную). Серебряные медали завоевали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (224,39; 89,72 + 134,67), бронзу выиграли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74; 86,18 + 131,56).
Для 33-летней Фурнье-Бодри и 31-летнего Сизерона этот сезон стал первым совместным. Сизерон ранее становился чемпионом Игр 2022 года и серебряным призером Олимпиады 2018 года в дуэте с Габриэлой Пападакис, а также пять раз выигрывал золотые медали чемпионатов мира. Он стал первым фигуристом, сумевшим завоевать олимпийское золото в танцах на льду с двумя разными партнершами.
Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий в нейтральном статусе, занимает 12-е место после короткой программы. Утром спортсмен прошел допинг-тест. Произвольную программу одиночники представят 13 февраля.
В соревнованиях саней-двоек у женщин победу одержали итальянки Андреа Феттер и Марион Оберхофер, показавшие по сумме заездов результат 1 минута 46,284 секунды. Второе место заняли немки Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина (1.46,404). Третьими стали австрийки Селина Эгле и Лара Михаэла Кипп (1.46,543). У мужчин золотые медали завоевали итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер. По сумме двух попыток спортсмены показали результат 1 минута 45,086 секунды. Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Вольфганг Киндль (1.45,154). Бронзу завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.45,176).
Словакия и Швеция стартуют с уверенных побед.
В среду стартовал мужской хоккейный турнир. Олимпиада в Италии стала первой с 2014 года, в которой принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги.
В первом матче группы B сборная Словакии со счетом 4:1 обыграла команду Финляндии. Одну из шайб в составе победителей забросил нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка, а результативными передачами отметились защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка. Хоккеист сборной Словакии Юрай Слафковский оформил дубль. В общей сложности он провел на Олимпиадах восемь матчей, в которых забросил девять шайб.
Сборная Швеции обыграла команду Италии со счетом 5:2. Шведы, считавшиеся безоговорочными фаворитами, испытали трудности в игре с хозяевами соревнований. Уже на 5-й минуте итальянцы открыли счет в матче, а к концу второго периода счет был равным — 2:2. Но шведская команда сумела довести встречу до уверенной победы над подопечными финна Юкки Ялонена, ранее работавшего в петербургском СКА, а со сборной Финляндии выигравшего Олимпийские игры (2022) и трижды ставшего чемпионом мира.
В соревнованиях участвуют 12 команд, разделенные на 3 группы. В группу A вошли сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Франции, в группу C — команды США, Германии, Латвии и Дании. Три победителя групп и лучшая по рейтингу вторая команда сразу выйдут в ¼ финала, остальные поборются за выход в четвертьфинал в предварительном раунде.
Также в среду прошли матчи мужского турнира по керлингу и квалификационные соревнования по сноуборду.
После пятого соревновательного дня лидером медального зачета остается сборная Норвегии с 7 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда США (4−6−2), третьими идут итальянцы (4−2−7).
Программа следующего дня.
12 февраля на Олимпийских играх в Италии будет разыграно девять комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в соревнованиях по горнолыжному спорту (супергигант у женщин), конькобежному спорту (5000 м у женщин), лыжным гонкам (гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем у женщин), санному спорту (эстафета), сноуборду (сноуборд-кросс у мужчин, хафпайп у женщин), фристайлу (могул у мужчин) и шорт-треку (дистанции 500 м у женщин, 1000 м у мужчин). Из российских спортсменов на старт выйдут лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова.