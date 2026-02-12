Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер*

Ранее сообщалось, что в провинции Британская Колумбия в Канаде в результате серии связанных инцидентов со стрельбой погибли десять человек. Шесть жертв обнаружены в здании старшей школы. Об этом сообщил телеканал CBC News. Стрельба произошла в общине Тамблер Ридж. Один человек скончался по дороге в больницу, еще двое были обнаружены в жилом доме — полиция считает эти случаи связанными.