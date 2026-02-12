Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер*

Стрельбу в канадской школе, где погибли несколько человек, устроил 18-летний трансгендер*. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил командующий Королевской канадской конной полицией в Британской Колумбии Дуэйн Макдональд.
— Подозреваемая опознана как 18-летняя девушка по имени Джесси, — рассказал он на пресс-конференции, отметив, что «Джесси родился биологическим мужчиной».
Также, по его словам, у подозреваемого были проблемы с психическим здоровьем, но подробности Макдональд не привел. Мотив пока неизвестен.
— У нас есть история выездов полиции по адресу проживания семьи. Часть этих вызовов была связана с проблемами психического здоровья, — заявил он.
Ранее сообщалось, что в провинции Британская Колумбия в Канаде в результате серии связанных инцидентов со стрельбой погибли десять человек. Шесть жертв обнаружены в здании старшей школы. Об этом сообщил телеканал CBC News. Стрельба произошла в общине Тамблер Ридж. Один человек скончался по дороге в больницу, еще двое были обнаружены в жилом доме — полиция считает эти случаи связанными.
