Два российских спортсмена выйдут на старт в шестой день Олимпиады

МИЛАН, 12 февраля. /ТАСС/. Лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова выйдут на старт в шестой медальный день Олимпиады-2026. В общей сложности в четверг будет разыграно девять комплектов наград.
Выступление российских спортсменок начнется с соревнований по горнолыжному спорту. Плешкова выйдет на старт в дисциплине «супергигант», соревнования начнутся в 13:30 мск. В 15:00 мск в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем выступит Непряева.
На текущих Играх Плешкова стала 22-й в скоростном спуске, победу в котором одержала американка Бризи Джонсон. Непряева ранее заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте.
У Непряевой впереди еще выступление в марафоне. Гонка состоится 22 февраля и начнется в 12:00 мск.
Все медали четверга.
Помимо соревнований с участием россиян, 12 февраля будет разыграно еще семь комплектов наград. В 14:15 мск начнутся финальные соревнования в мужском фристайле в дисциплине «могул».
Два комплекта медалей разыграют в сноуборде. На 16:56 мск запланировано начало финала в сноуборд-кроссе у мужчин, а в 21:30 мск стартуют решающие попытки в хафпайпе у женщин.
В 18:30 мск начнутся забеги на дистанции 5 000 метров у женщин в конькобежном спорте. В 20:30 мск стартует эстафета в санном спорте. Команды выступят в смешанном формате, который включает в себя четыре дисциплины: женскую одиночку, мужскую одиночку, женскую двойку и мужскую двойку. Время всех экипажей команды суммируется.
Завершат медальную программу дня соревнования по шорт-треку. В 23:36 мск пройдет финал на дистанции 500 метров у женщин, в 23:48 мск — финал на дистанции 1 000 метров у мужчин. Ранее в течение дня состоятся четвертьфинальные и полуфинальные забеги.
Также в четверг продолжится мужской хоккейный турнир. В рамках предварительного раунда в группе A состоятся матчи Швейцария — Франция (14:10 мск) и Чехия — Канада (18:40 мск). В группе C сборная США сыграет с латвийцами, датчане — с командой Германии, обе встречи начнутся в 23:10 мск. В турнире принимают участие 12 команд. Три победителя групп и лучшая по рейтингу вторая команда сразу выйдут в четвертьфинал, остальные команды поборются за выход в решающую часть турнира в дополнительном раунде.
Кроме того, 12 февраля пройдут матчи мужского и женского турниров по керлингу и первые заезды в мужских соревнованиях по скелетону.