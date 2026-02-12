Два российских спортсмена выйдут на старт в шестой день Олимпиады

Также в четверг продолжится мужской хоккейный турнир. В рамках предварительного раунда в группе A состоятся матчи Швейцария — Франция (14:10 мск) и Чехия — Канада (18:40 мск). В группе C сборная США сыграет с латвийцами, датчане — с командой Германии, обе встречи начнутся в 23:10 мск. В турнире принимают участие 12 команд. Три победителя групп и лучшая по рейтингу вторая команда сразу выйдут в четвертьфинал, остальные команды поборются за выход в решающую часть турнира в дополнительном раунде.