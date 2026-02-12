Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Горелов: наблюдается снижение активности вирусов гриппа и ОРВИ

Повода для беспокойства нет, заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Наблюдается постепенное снижение активности вирусов гриппа и ОРВИ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«В настоящее время наблюдается постепенное снижение активности вирусов гриппа и ОРВИ. И хотя в первую неделю февраля был зарегистрирован рост заболеваемости этими инфекциями на 11%, но этот показатель соответствует уровню, зафиксированному в октябре 2025 года — то есть в целом, это обычный сезонный подъем, и повода для беспокойства нет», — сказал Горелов.

Он добавил, что превышения недельных эпидемических порогов по суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом не зарегистрировано.