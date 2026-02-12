«Открыл огонь в библиотеке»: в канадской школе трансгендер* застрелил девять человек

Стрельбу в школе на западе Канады устроил 18-летний трансгендер* Джесси Стрэнг. В результате инцидента погибли девять человек. Об этом сообщает Daily Mail.
«18-летний Джесси Стрэнг открыл огонь в библиотеке средней школы всего в результате стрельбы в городе Тамблер-Ридж погибли десять человек, включая нападавшего», — говорится в материале.также в местной полиции собщили о 25 пострадавших.
Издание уточняет, что Джесси покончил с собой в школе. Он перестал посещать учебное четыре года назад. Джесси начал идентифицировать себя как женщину* шесть лет назад, в возрасте 12 лет.
Ранее KP.RU писал, что 11 февраля 2026 года в техникуме Анапы произошла трагедия. Один из студентов устроил стрельбу, в результате чего погиб охранник. Сотрудник успел оперативно вызвать полицию и не дал нападающему проникнуть в здание учебного заведения.
*ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.