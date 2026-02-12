Новосибирцы шокированы зимними ценами на огурцы

Абсолютный антирекорд по цене показали «Магнит» (725 ₽/кг) и «Яндекс Лавка» (698 ₽/кг). В «Пятёрочке» килограмм в двух упаковках по 500 грамм стоит 659 рублей, а в одной большой упаковке — 340 рублей. Сервис «Самокат» предлагает один огурец за 189 рублей, что эквивалентно 630 ₽/кг, при этом цена зависит от скорости доставки и удобства.