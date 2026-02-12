Песков сравнил опасения по поводу ИИ с реакцией на первые станки в Англии

«Но, с другой стороны, знаете, когда появлялись первые станки в Англии, там же тоже были восстания против первых станков», — напомнил Песков, подчеркнув, что сейчас никто не сомневается в полезности такого оборудования, и в России «даже есть государственная программа, чтобы увеличивать количество роботов-станков».