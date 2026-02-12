Вашингтон
Песков сравнил опасения по поводу ИИ с реакцией на первые станки в Англии

Пресс-секретарь президента России отметил, что для человечества характерно боятся чего-то нового.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил настороженное отношение к искусственному интеллекту с реакцией на появление первых ткацких станков в Англии XVIII века.

Представитель Кремля в интервью «НЬЮМ ТАСС» отметил, что для человечества характерно боятся чего-то нового, «что может очень серьезно поменять уклад производственный, уклад жизненный».

«Это всегда воспринимается как угроза. И сейчас тоже весьма аргументированно отстаивается точка зрения, что искусственный интеллект может быть вреден», — пояснил он, добавив, что в образовательном процессе использование учениками ИИ уже всячески ограничивается.

«Но, с другой стороны, знаете, когда появлялись первые станки в Англии, там же тоже были восстания против первых станков», — напомнил Песков, подчеркнув, что сейчас никто не сомневается в полезности такого оборудования, и в России «даже есть государственная программа, чтобы увеличивать количество роботов-станков».

«И я уверен, что так же и с искусственным интеллектом будет», — подытожил Песков.

