Врач объяснил, почему пациенты могут плакать после пластической операции

Слезы в кабинете пластического хирурга после снятия повязок — явление нередкое. Пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с NEWS.ru объяснил, что за такой реакцией стоят психологические процессы и физиологический стресс.
— Для многих пациентов операция — это не просто косметическая процедура, а исполнение мечты, к которой они шли многие годы, — пояснил эксперт.
Несмотря на то, что пациент осознанно шел на операцию, увидеть в зеркале «нового себя» — это испытание для психики. Оно часто сопровождается чувством растерянности и уязвимости. Даже при уверенности в результате, нервная система реагирует на операционную травму. Состояние после наркоза и могут вызвать эмоции, который человек не всегда может контролировать.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бурятии задержали участника жестокого убийства 22-летней давности. Он с другом затолкали жертву в багажник и вывезли в лес. Там избили его до смерти кулаками и металлической кочергой. Тело закопали в поле. Подробности здесь.