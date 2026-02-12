Врач объяснил, почему пациенты могут плакать после пластической операции

Несмотря на то, что пациент осознанно шел на операцию, увидеть в зеркале «нового себя» — это испытание для психики. Оно часто сопровождается чувством растерянности и уязвимости. Даже при уверенности в результате, нервная система реагирует на операционную травму. Состояние после наркоза и могут вызвать эмоции, который человек не всегда может контролировать.