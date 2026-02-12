Вашингтон
Фигуристы Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Италии французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон захватил лидерство после ритм-танца. Французские фигуристы набрали 90,18 балла. Вторые — американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (89,72 балла), третьи — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18).

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выступают вместе первый сезон. Для Сизерона это вторая олимпийская кампания: в паре с Габриэлой Пападакис он брал золото Пекина-2022, спортсмен также является серебряным призёром (2018) Игр в танцах на льду, пять раз он побеждал на чемпионатах мира.

Ранее американский конькобежец Джордан Штольц стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров. Спортсмен из США установил новый олимпийский рекорд с результатом 1 минута 6,28 секунды. Предыдущее достижение, принадлежавшее голландцу Герарду ван Велде, было улучшено почти на секунду. Второе место занял представитель Нидерландов Еннинг де Бо, третье — китаец Нин Чжунъянь.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

