Стрельбу в канадской школе устроила 18-летняя женщина-трансгендер*

По его словам, тело подозреваемой нашли в здании с огнестрельным ранением, которое, по всей видимости, она нанесла себе сама. Джесси училась в этой школе, но прекратила обучение около четырёх лет назад. Отмечается, что полиция ранее несколько раз выезжала к её дому из-за психологических проблем и изымала огнестрельное оружие. В здании нашли два орудия: модифицированный пистолет и длинноствольное оружие.