Стрельбу в канадской школе устроила 18-летняя женщина-трансгендер*

Организатором стрельбы в школе Тамблер-Риджа оказалась 18-летняя женщина-трансгендер* Джесси Ван Рутселар. Об этом на брифинге сообщил заместитель командующего полицией Дуэйн Макдональд.

Источник: Life.ru

«Скажу так: мы идентифицировали подозреваемого так, как он сам решил идентифицировать себя в публичном пространстве и в социальных сетях. Могу сказать, что Джесси была рождена биологическим мужчиной», — сказал полицейский.

По его словам, тело подозреваемой нашли в здании с огнестрельным ранением, которое, по всей видимости, она нанесла себе сама. Джесси училась в этой школе, но прекратила обучение около четырёх лет назад. Отмечается, что полиция ранее несколько раз выезжала к её дому из-за психологических проблем и изымала огнестрельное оружие. В здании нашли два орудия: модифицированный пистолет и длинноствольное оружие.

Согласно предварительным данным правоохранителей, нападение было совершено одним человеком, мотивы неизвестны.

Напомним, 11 февраля в школе Тамблер-Риджа произошла стрельба, в результате которой погибли, как минимум, 10 человек, включая стрелка. В учебном заведении обнаружены тела шестерых погибших. Ещё один пострадавший скончался по дороге в больницу. Полиция также нашла двоих убитых в соседнем жилом доме — их гибель также связывают с инцидентом. Правоохранители подтвердили, что личность стрелявшего была установлена — «женщина в платье с коричневыми волосами».

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.