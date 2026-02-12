Вашингтон
Археологи нашли останки великана IX века: его череп может быть примером первой трепанации

В Британии обнаружили скелет великана эпохи викингов с отверстием в черепе.

Источник: Комсомольская правда

В Англии археологи нашли череп мужчины IX века с искусственно удаленным фрагментом кости. Как пишет Fox News, это может оказаться одним из древнейших примеров трепанации. Останки молодого человека (17−24 года) обнаружили студенты Кембриджа во время учебной практики.

Учёные зафиксировали в черепе овальный дефект размером около трех сантиметров. По их мнению, это след древней операции: пациенту намеренно просверлили череп, чтобы облегчить сильную боль, эпилептические припадки либо внутричерепное давление.

Уточняется, что останки были найдены в районе крепости Уандлбери. Кроме следов операции, ученых удивило телосложение: рост мужчины достигал примерно 196 см — это намного выше среднего для его эпохи.

В свою очередь исследователи Университета Ньюкасла заявили, что египтяне использовали сверло и дрель еще 5300 лет назад.

Немногим ранее аргентинские палеонтологи обнаружили скелет двухметрового динозавра, ему 230 млн лет.