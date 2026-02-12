Археологи нашли останки великана IX века: его череп может быть примером первой трепанации

В Англии археологи нашли череп мужчины IX века с искусственно удаленным фрагментом кости. Как пишет Fox News, это может оказаться одним из древнейших примеров трепанации. Останки молодого человека (17−24 года) обнаружили студенты Кембриджа во время учебной практики.