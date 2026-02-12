У берегов Курил зафиксировали два землетрясения магнитудой выше 5,0

Напомним, 8 февраля в Охинском районе на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,4. Его эпицентр располагался приблизительно в 42 километрах к юго-западу от села Москальво, очаг — на глубине примерно 13 километров. Подземные толчки могли ощутить жители Москальва, Некрасовки и города Охи. Угроза цунами не объявлялась.