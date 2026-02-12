У берегов Курил зафиксировали два землетрясения магнитудой выше 5,0

Сейсмологи зарегистрировали 12 февраля два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,3 у побережья Курильских островов, сообщили в филиале Единой геофизической службы РАН.
В населённых пунктах южной группы Курил могли ощущаться подземные толчки силой до 3 баллов. Первое сейсмособытие, магнитуда которого составляла 5,1, произошло в 03:35 (19:35 мск 11 февраля) в 291 км южнее острова Симушир. Его очаг залегал на глубине 63 километра.
Ещё одно землетрясение было зафиксировано в 05:00 (21:00 мск 11 февраля) в 55 км северо-восточнее села Малокурильское (остров Шикотан). Очаг подземных толчков во втором случае залегал на глубине 66 километров.
Напомним, 8 февраля в Охинском районе на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,4. Его эпицентр располагался приблизительно в 42 километрах к юго-западу от села Москальво, очаг — на глубине примерно 13 километров. Подземные толчки могли ощутить жители Москальва, Некрасовки и города Охи. Угроза цунами не объявлялась.
1 февраля стало известно, что у южного побережья острова Тонгатапу, крупнейшего в составе Королевства Тонга, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр сейсмособытия находился примерно в 112 километрах к северо-востоку от столицы страны Нукуалофа.