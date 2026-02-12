Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде выставили на аукцион бывшее здание ОВД

Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» объявило о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта культурного наследия — бывшего здания отдела внутренних дел, расположенного по адресу: Калининград, улица Клиническая, 65−67.

Источник: Reuters

Историческое здание находится в одном из оживленных районов города и представляет интерес для инвесторов, готовых реализовать проекты с учетом требований по сохранению культурного наследия. Объект может быть использован для создания коммерческих и общественных пространств при соблюдении установленных охранных обязательств.

Подробные условия участия в аукционе, сведения о технических характеристиках здания и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте АО «Корпорация развития Калининградской области», а также на электронной торговой площадке, где будет проходить процедура торгов.

В Корпорации также сообщили, что продолжается поиск инвесторов для еще одного объекта культурного наследия — оборонительной казармы Кронпринц. Реализация подобных проектов направлена на вовлечение исторических зданий в хозяйственный оборот с сохранением их архитектурной и культурной ценности.