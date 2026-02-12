В Калининграде выставили на аукцион бывшее здание ОВД

Историческое здание находится в одном из оживленных районов города и представляет интерес для инвесторов, готовых реализовать проекты с учетом требований по сохранению культурного наследия. Объект может быть использован для создания коммерческих и общественных пространств при соблюдении установленных охранных обязательств.