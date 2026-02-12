В Калининграде выставили на аукцион бывшее здание ОВД

Историческое здание находится в одном из оживленных районов города и представляет интерес для инвесторов, готовых реализовать проекты с учетом требований по сохранению культурного наследия. Объект может быть использован для создания коммерческих и общественных пространств при соблюдении установленных охранных обязательств.
Подробные условия участия в аукционе, сведения о технических характеристиках здания и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте АО «Корпорация развития Калининградской области», а также на электронной торговой площадке, где будет проходить процедура торгов.
В Корпорации также сообщили, что продолжается поиск инвесторов для еще одного объекта культурного наследия — оборонительной казармы Кронпринц. Реализация подобных проектов направлена на вовлечение исторических зданий в хозяйственный оборот с сохранением их архитектурной и культурной ценности.