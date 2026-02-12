В Кремле назвали условие возвращения WhatsApp* в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление полноценного функционирования мессенджера WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на территории страны возможно только в том случае, если компания выполнит требования российского законодательства и вступит в конструктивный диалог с властями.
В интервью «НЬЮМ ТАСС» он подчеркнул, что при сохранении нынешней бескомпромиссной позиции и игнорировании российских законов корпорацией никаких перспектив для договорённостей не существует.
«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что домены WhatsApp* полностью исчезли из системы Роскомнадзора.
* — корпорация Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.