Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле назвали условие возвращения WhatsApp* в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление полноценного функционирования мессенджера WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на территории страны возможно только в том случае, если компания выполнит требования российского законодательства и вступит в конструктивный диалог с властями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление полноценного функционирования мессенджера WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на территории страны возможно только в том случае, если компания выполнит требования российского законодательства и вступит в конструктивный диалог с властями.

В интервью «НЬЮМ ТАСС» он подчеркнул, что при сохранении нынешней бескомпромиссной позиции и игнорировании российских законов корпорацией никаких перспектив для договорённостей не существует.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что домены WhatsApp* полностью исчезли из системы Роскомнадзора.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — корпорация Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше