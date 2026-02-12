Россиян и американца оштрафовали в Чили: какой закон нарушили туристы

Трое граждане России и американец нарушили природоохранные законы Чили. Всем им запретили посещать страну в течение трех лет. Об этом сообщает BioBioChile.
В суде были предъявлены обвинения иностранцам за использование источников тепла на территории парка. Уточняется, что это является нарушением лесоводческого законодательства Чили.
Все были пойманы прямо на территории парка. Гражданин США курил в зоне, которая уже не раз страдала от пожаров, вызванных курением. Позже сотрудники парка заметили троих россиян с газовой горелкой. Она была готова к использованию, но еще не была включена.
В результате достигнутого соглашения между прокуратурой и обвиняемыми, производство по делу было условно приостановлено. Американцу предстоит заплатить штраф в размере более 2,3 тысячи долларов, а россияне — по штрафу около 1200 долларов каждый.
Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам проявлять осторожность в связи с участившимися нападениями на туристов в Чили. Дипломаты призывают учитывать высокий уровень преступности при планировании визита, особенно в центральной части Сантьяго.