Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян и американца оштрафовали в Чили: какой закон нарушили туристы

BioBioChile: трое россиян и американец нарушили природоохранные законы Чили.

Источник: Комсомольская правда

Трое граждане России и американец нарушили природоохранные законы Чили. Всем им запретили посещать страну в течение трех лет. Об этом сообщает BioBioChile.

В суде были предъявлены обвинения иностранцам за использование источников тепла на территории парка. Уточняется, что это является нарушением лесоводческого законодательства Чили.

Все были пойманы прямо на территории парка. Гражданин США курил в зоне, которая уже не раз страдала от пожаров, вызванных курением. Позже сотрудники парка заметили троих россиян с газовой горелкой. Она была готова к использованию, но еще не была включена.

В результате достигнутого соглашения между прокуратурой и обвиняемыми, производство по делу было условно приостановлено. Американцу предстоит заплатить штраф в размере более 2,3 тысячи долларов, а россияне — по штрафу около 1200 долларов каждый.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам проявлять осторожность в связи с участившимися нападениями на туристов в Чили. Дипломаты призывают учитывать высокий уровень преступности при планировании визита, особенно в центральной части Сантьяго.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше