Трамп подписал указ о снабжении военных баз США от угольных станций

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий Пентагон закупать электроэнергию у американских угольных электростанций для обеспечения военных баз.
Документ предусматривает, что министр обороны совместно с министром энергетики должны заключать долгосрочные соглашения с предприятиями угольной отрасли для снабжения объектов оборонного ведомства и других стратегически важных структур.
В Белом доме пояснили, что цель решения заключается в повышении надежности энергоснабжения военных объектов и снижении зависимости от нестабильных возобновляемых источников, включая ветровую и солнечную генерацию. Указ рассматривается как часть более широкой политики по поддержке традиционной энергетики и укреплению энергетической безопасности.
Во время встречи с шахтерами Трамп подчеркнул важность угольной промышленности и выразил мнение, что предыдущая администрация уделяла ей недостаточно внимания. Он также отметил приверженность работников отрасли своему делу и заявил, что многие из них поддерживают его политический курс.
Ранее сообщалось, что американской прокуратуре не удалось привлечь к уголовной ответственности шестерых конгрессменов-демократов, которые призывали военнослужащих не подчиняться приказам президента Дональда Трампа.