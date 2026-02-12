Трамп подписал указ о снабжении военных баз США от угольных станций

Во время встречи с шахтерами Трамп подчеркнул важность угольной промышленности и выразил мнение, что предыдущая администрация уделяла ей недостаточно внимания. Он также отметил приверженность работников отрасли своему делу и заявил, что многие из них поддерживают его политический курс.