Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал указ о снабжении военных баз США от угольных станций

Трамп подписал указ, обязывающий Пентагон закупать электроэнергию у американских угольных электростанций.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий Пентагон закупать электроэнергию у американских угольных электростанций для обеспечения военных баз.

Документ предусматривает, что министр обороны совместно с министром энергетики должны заключать долгосрочные соглашения с предприятиями угольной отрасли для снабжения объектов оборонного ведомства и других стратегически важных структур.

В Белом доме пояснили, что цель решения заключается в повышении надежности энергоснабжения военных объектов и снижении зависимости от нестабильных возобновляемых источников, включая ветровую и солнечную генерацию. Указ рассматривается как часть более широкой политики по поддержке традиционной энергетики и укреплению энергетической безопасности.

Во время встречи с шахтерами Трамп подчеркнул важность угольной промышленности и выразил мнение, что предыдущая администрация уделяла ей недостаточно внимания. Он также отметил приверженность работников отрасли своему делу и заявил, что многие из них поддерживают его политический курс.

Ранее сообщалось, что американской прокуратуре не удалось привлечь к уголовной ответственности шестерых конгрессменов-демократов, которые призывали военнослужащих не подчиняться приказам президента Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше