В Белоруссии объяснили отказ Лукашенко от визита на первое заседание «Совета мира»: подробности

Белорусский лидер Александр Лукашенко не будет участвовать в первом заседании «Совета мира» 19 февраля. Об этом пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила БелТА.
Мероприятие будет посвящено урегулированию конфликта в Газе.
«Приглашение на первую встречу лидеров в рамках “Совета мира” президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован. Мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», — сказала пресс-секретарь.
Кроме того, как пояснила Эйсмонт, выезд Лукашенко за границу затруднен из-за «нелегитимных санкций ЕС». В связи с этим президент не может вылететь на мероприятие, хотя и хотел бы.
Однако участие в заседании примет министр иностранных дел Максим Рыженков. По словам пресс-секретаря, белорусская сторона полностью поддерживает курс американского лидера и «Совета мира» на дипломатическое разрешение кризисов.
Белоруссия присоединилась к «Совету мира» еще в январе. Тогда Лукашенко подписал соответствующие документы и выразил готовность стать соучредителем. Он подтвердил настрой содействовать прекращению конфликта на Украине.
Соединенные Штаты пригласили в «Совет мира» сразу нескольких мировых лидеров. 19 января письма получили Александр Лукашенко, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
К «Совету мира» вместе с американским лидером решили присоединиться Азербайджан, Аргентина, Армения, Бахрейн и Болгария. Позднее в организацию вошли также Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, Марокко, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан и Косово.
Позднее российский президент заявил, что Москва готова направить один млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных в США средств.
О создании «Совета мира» по Газе Дональд Трамп объявил 16 января. Инициатива стала частью его мирного плана, который, помимо прочего, предполагает ввод международного военного контингента в Газу. Руководящий состав Совета сформируют Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Тони Блэр.