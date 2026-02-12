Юрист рассказал, какую сумму можно защитить от взыскания

«В России в 2026 году несгораемая сумма при взыскании долгов зависит от того, какой именно доход или деньги списывают и подали ли вы заявление на сохранение прожиточного минимума. Если взыскание идёт с вашей зарплаты, пенсии или иных доходов, закон позволяет сохранить ежемесячно сумму не меньше прожиточного минимума при условии, что в постановлении пристава или в вашем заявлении есть требование о сохранении прожиточного минимум», — рассказал Русяев.