Батареи включили, окна открыли: Эколог пояснил, почему российская зима стала непредсказуемой

«Зима в центральной части России “поехала” не потому, что кто-то “сломал климат”, а потому что мы живём на границе двух миров: влажной Атлантики и континентальной Евразии», — пояснил эксперт.
Он сравнил Москву с перекрёстком ветров. Небольшой сдвиг воздушного потока на тысячу километров приводит к резкой смене погоды. Вместо устойчивого февраля жители получают то оттепель, то сильные морозы. Специалист выделил два основных зимних сценария. Первый связан с приходом тёплого и влажного воздуха с Атлантики. Он приносит облачность, оттепели и дождь. Второй сценарий — это вторжение сухого холода с континента и Арктики. Для него характерны ясное небо и крепкий минус.
Февраль, по словам собеседника Life.ru, является переходным месяцем. Солнца уже больше, но земля и снег остаются холодными. Этот контраст делает атмосферу нестабильной. Эксперт сравнил ощущения с жизнью в квартире, где батареи уже греют, но окна то открывают, то закрывают.
Эколог призвал готовиться к «нулевому диапазону» температур как к новой норме. Этот режим требует особых мер в сфере уборки, использования реагентов и системы оповещений.
«Дренаж и ливнёвка зимой — не шутка: оттепели дают воду, а мороз превращает её в каток», — отметил специалист.
Особое внимание он уделил контролю за наледью на крышах и во дворах. Именно перепады температур являются главной причиной образования сосулек и роста травматизма. Эколог рекомендовал выбирать обувь с хорошим протектором и быть осторожнее на «чёрном льду». Он также посоветовал не стесняться использовать треккинговые накладки.
«Февраль стал “капризным” не потому, что “конец света”, а потому что мы сидим на погодном перекрёстке, где малые сдвиги циркуляции дают большие эффекты, а город ещё и подогревает игру. Самая опасная зона — температуры около нуля, они и создают ощущение непредсказуемости», — заключил Рыбальченко.
