Батареи включили, окна открыли: Эколог пояснил, почему российская зима стала непредсказуемой

Он сравнил Москву с перекрёстком ветров. Небольшой сдвиг воздушного потока на тысячу километров приводит к резкой смене погоды. Вместо устойчивого февраля жители получают то оттепель, то сильные морозы. Специалист выделил два основных зимних сценария. Первый связан с приходом тёплого и влажного воздуха с Атлантики. Он приносит облачность, оттепели и дождь. Второй сценарий — это вторжение сухого холода с континента и Арктики. Для него характерны ясное небо и крепкий минус.