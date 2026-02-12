Вашингтон
Der Standard: В Европарламенте не видят причины для принятия Украины в Евросоюз

В Европейском парламенте не видят возможности для вступления Украины в Евросоюз в ближайшее время. Об этом сообщило австрийское издание Der Standard, ссылаясь на депутатов, представляющих страну.

— Я абсолютно не вижу возможности вступления Украины в ЕС через два года, — заявил депутат от Австрийской народной партии Рейнгольд Лопатка.

По его словам, это было бы несправедливо по отношению к балканским странам, к тому же среди членов Евросоюза нет согласия по принятию Украины.

— Я понимаю, что Комиссия разрабатывает различные сценарии, но в Совете ЕС ситуация другая, — отметил он.

Депутат от партии Новой Австрии и Либерального форума Хельмут Брандштеттер высказался, что сначала нужно провести внутреннюю реформу ЕС, чтобы преодолеть принцип единогласия.

— И я не могу представить, чтобы мы приняли Украину, заставляя Западные Балканы ждать дольше, — сказал он в беседе с изданием.

Европейский союз разрабатывает план, состоящий из пяти пунктов, который сможет закрепить частичное членство Украины в блоке в 2027 году. Об этом 10 февраля сообщили в Politico, ссылаясь на чиновников и дипломатов.

