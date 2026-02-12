Умер Эндрю Ранкен, барабанщик группы The Pogues

The Pogues основали в 1982 году в Лондоне Шейн Макгоуэн и Питер Спеллиан. Группа гремела в конце восьмидесятых, после чего в 1996-м объявила о распаде. Возрождение продлилось с 2001 по 2014 год — тогда группа прекратила существование уже навсегда. В 2022 году не стало бас-гитариста The Pogues Дэррила Ханта — ему было 72. А в ноябре 2023-го, в возрасте 65 лет, ушел из жизни фронтмен коллектива Шейн Макгоуэн.