Умер Эндрю Ранкен, барабанщик группы The Pogues

Умер барабанщик легендарной фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен. Музыканту было 72 года. Об этом следует заявление группы в соцсетях.
«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Эндрю Ранкена, барабанщика, одного из основателей и сердца группы The Pogues. Эндрю, спасибо тебе за все — за дружбу, за остроумие и щедрость духа, и, конечно, за музыку», — говорится в сообщении группы.
The Pogues основали в 1982 году в Лондоне Шейн Макгоуэн и Питер Спеллиан. Группа гремела в конце восьмидесятых, после чего в 1996-м объявила о распаде. Возрождение продлилось с 2001 по 2014 год — тогда группа прекратила существование уже навсегда. В 2022 году не стало бас-гитариста The Pogues Дэррила Ханта — ему было 72. А в ноябре 2023-го, в возрасте 65 лет, ушел из жизни фронтмен коллектива Шейн Макгоуэн.
