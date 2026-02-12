В России бронирование гостиниц станет прозрачнее: новые правила защиты клиентов

С 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в правилах бронирования гостиниц. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов в интервью ТАСС.
Согласно изменениям, средства размещения обязаны будут возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда. Кривоносов уточнил, что в случае отмены в день заезда или неявки, отель сможет удержать не более стоимости одной ночи.
Депутат добавил, что также будет гарантирована сохранность брони не менее 24 часов. Договоры бронирования теперь будут обязаны содержать информацию о площади номера, условиях отмены, а также о полном перечне услуг и их стоимости.
Ранее KP.RU сообщал, что с ноября 2025 года граждане России могут заселяться в гостиницы, предъявив заграничный паспорт. Это правило будет распространяться как на взрослых, так и на детей старше 14 лет. С января для заселения можно использовать также водительское удостоверение.