СК намерен ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы. Видео © VK / СУ СКР по Краснодарскому краю.
«Подозреваемый задержан и допрошен по обстоятельствам совершённых им преступлений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Следователи первого отдела по особо важным делам СК по Краснодарскому краю ведут расследование в отношении 17-летнего жителя Анапы. Ему предъявлены обвинения в убийстве, попытке убийства нескольких человек и хищении оружия по соответствующим статьям УК РФ.
Следственные мероприятия продолжаются: проверяются все обстоятельства происшествия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие преступлению. Назначены необходимые судебные и криминалистические экспертизы. Контроль за ходом расследования осуществляет руководитель краевого СК А. К. Маслов.
Напомним, днём 11 февраля стрельба произошла рядом с индустриальным техникумом на улице Промышленной в Анапе. Стрелявший был задержан, при себе у него обнаружили разгрузочный жилет, полностью укомплектованный патронами. Выяснилось, что это подросток 17-ти лет, он учился в этом же техникуме. В результате ЧП есть погибший — охранник техникума, который первый принял на себя удар.
