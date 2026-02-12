ТАСС: за последние годы в РФ рекордно выросло число кубинцев, прибывших работать

Так, в 2025 году с целью работы в РФ въехало 279 кубинцев, что на 111 больше, чем в 2024 году. Тогда с этой целью границу РФ пересекли 168 кубинцев. В 2023 году работу в качестве цели визита в РФ указали 86 граждан Кубы, в 2022 году — 49, в 2021 году — 48, в 2020 году — 47. В предпандемийный 2019 год на работу в РФ въехали 168 кубинцев.