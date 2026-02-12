ТАСС: за последние годы в РФ рекордно выросло число кубинцев, прибывших работать

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Почти 280 граждан Кубы въехали в Россию в 2025 году с целью работы, это более чем в полтора раза больше, чем годом ранее и в шесть раз превышает показатели 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Это следует из материалов статистики, которые проанализировал ТАСС.
Так, в 2025 году с целью работы в РФ въехало 279 кубинцев, что на 111 больше, чем в 2024 году. Тогда с этой целью границу РФ пересекли 168 кубинцев. В 2023 году работу в качестве цели визита в РФ указали 86 граждан Кубы, в 2022 году — 49, в 2021 году — 48, в 2020 году — 47. В предпандемийный 2019 год на работу в РФ въехали 168 кубинцев.
Всего, как следует из материалов статистики, за 12 месяцев 2025 года в РФ въехало 24 683 гражданина Кубы. Большинство из них пересекали границу в качестве туристов — 18 534, либо указывали частную или деловую цель визита — 3 140 и 1 316 соответственно. Преимущественно въезжали граждане Кубы в РФ на самолете — 23 211.
Если сравнивать данные показатели с 2024 годом, то число въехавших в РФ кубинцев было тогда на 1 315 меньше, чем в 2025 году. Большинство из них въезжали в РФ с целью туризма — 17 651, с частым визитом — 2 716. В 21 715 случаях кубинцы пользовались авиационным транспортом.