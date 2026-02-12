Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Насекомых нашли в детской еде в больнице Караганды

Внеплановую проверку начали в инфекционной больнице в Караганде из-за обнаружения в еде насекомых — в учреждении прокомментировали ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

В областной клинической больнице произошел инцидент, вызвавший серьезное беспокойство среди родителей маленьких пациентов. Сообщается, что детей пытались накормить пловом с курицей, в котором неожиданно обнаружили черных жучков.

Родители потребовали объяснений от администрации и предложили медикам самим попробовать блюдо с насекомыми. По их словам, в клинике строго следят за продуктами, принесенными из дома, но теперь многие боятся есть и больничную пищу.

Медики объяснили, что у них нет собственного пищевого блока, и питание предоставляет специальная компания. Сегодня же компания заменила всю привезенную партию продуктов.

Замдиректора по лечебной работе Люция Гомель сообщила, что администрация больницы уже знает о случившемся. Сразу после получения информации были приняты оперативные меры: на место пригласили представителя поставщика, провели проверку, и партия питания была полностью заменена. Информация передана ответственным службам для дополнительной проверки и принятия мер.