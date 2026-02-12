Насекомых нашли в детской еде в больнице Караганды

В областной клинической больнице произошел инцидент, вызвавший серьезное беспокойство среди родителей маленьких пациентов. Сообщается, что детей пытались накормить пловом с курицей, в котором неожиданно обнаружили черных жучков.
Родители потребовали объяснений от администрации и предложили медикам самим попробовать блюдо с насекомыми. По их словам, в клинике строго следят за продуктами, принесенными из дома, но теперь многие боятся есть и больничную пищу.
Медики объяснили, что у них нет собственного пищевого блока, и питание предоставляет специальная компания. Сегодня же компания заменила всю привезенную партию продуктов.
Замдиректора по лечебной работе Люция Гомель сообщила, что администрация больницы уже знает о случившемся. Сразу после получения информации были приняты оперативные меры: на место пригласили представителя поставщика, провели проверку, и партия питания была полностью заменена. Информация передана ответственным службам для дополнительной проверки и принятия мер.