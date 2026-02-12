В Новосибирске опубликовали архивные фото к 100-летию переименования города

Ровно 100 лет прошло со дня переименования Новониколаевска в Новосибирск. Произошло это 12 февраля 1926 года. Решение о новом имени для города утвердил председатель ВЦИК Михаил Калинин.
Разговоры о переименования Новониколаевска начали ходить после Октябрьской революции. А в 1922 году городу предложили дать имя Смирновск — в честь красного командира и первого председателя Совнаркома И. Смирнова. Но этот вариант в Кремле не приняли. Позже в том же году предприняли еще одну попытку переименования — на этот раз в Краснообск. Но и это название отклонили.
Название Новосибирск впервые прозвучало в ноябре 1925 года на Первом окружном съезде Советов. Тогда делегатам съезда новое имя для города понравилось, а вот местные жители негодовали: «Поскольку ни Сибирска, ни Старосибирска не существует, откуда может взяться Новосибирск?». Жители стали присылать свои названия: Ленинзнаменск-на-Оби, Сибирск, Обск, Красносибирск, Новый Луч Сибири, Новоленинск, Пионер, Сибленинск, Центросибирск, Владлен, Будивосток, Ульяновск и многие другие.
Однако Новосибирск для многих все же оказался предпочтительнее. Название утвердили в декабре 1925 года на Сибирском краевом съезде Советов. А 12 февраля 1926 года Президиум ЦИК Союза ССР постановил «Переименовать город Новониколаевск в город Ново-Сибирск».
Телеграмма о переименовании Новониколаевска в Новосибирск. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.