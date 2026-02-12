В Новосибирске опубликовали архивные фото к 100-летию переименования города

Разговоры о переименования Новониколаевска начали ходить после Октябрьской революции. А в 1922 году городу предложили дать имя Смирновск — в честь красного командира и первого председателя Совнаркома И. Смирнова. Но этот вариант в Кремле не приняли. Позже в том же году предприняли еще одну попытку переименования — на этот раз в Краснообск. Но и это название отклонили.