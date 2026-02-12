Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате стрельбы в Анапе пострадали сотрудница и учащийся техникума

В результате вооружённого нападения на учебное заведение в Анапе пострадали три человека, один из них скончался. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в Следственном комитете России.

Источник: Life.ru

«Огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума и охранник. Пострадавшие были госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что охранник погиб, приняв на себя первый удар и не пропустив злоумышленника в здание. Ещё двое пострадавших получили повреждения средней тяжести. Студент, открывший огонь, был задержан на месте происшествия. В СК добавили, что намерены ходатайствовать о его заключении под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в школе Тамблер-Риджа произошла стрельба, в результате которой погибли, как минимум, 10 человек, включая стрелка. В учебном заведении обнаружены тела шестерых погибших. Ещё один пострадавший скончался по дороге в больницу. Полиция также нашла двоих убитых в соседнем жилом доме — их гибель также связывают с инцидентом. Стрельбу в канадской школе устроила 18-летняя женщина-трансгендер*.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше