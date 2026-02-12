В результате стрельбы в Анапе пострадали сотрудница и учащийся техникума

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что охранник погиб, приняв на себя первый удар и не пропустив злоумышленника в здание. Ещё двое пострадавших получили повреждения средней тяжести. Студент, открывший огонь, был задержан на месте происшествия. В СК добавили, что намерены ходатайствовать о его заключении под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.