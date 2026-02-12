В результате стрельбы в Анапе пострадали сотрудница и учащийся техникума

«Огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума и охранник. Пострадавшие были госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что охранник погиб, приняв на себя первый удар и не пропустив злоумышленника в здание. Ещё двое пострадавших получили повреждения средней тяжести. Студент, открывший огонь, был задержан на месте происшествия. В СК добавили, что намерены ходатайствовать о его заключении под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее в школе Тамблер-Риджа произошла стрельба, в результате которой погибли, как минимум, 10 человек, включая стрелка. В учебном заведении обнаружены тела шестерых погибших. Ещё один пострадавший скончался по дороге в больницу. Полиция также нашла двоих убитых в соседнем жилом доме — их гибель также связывают с инцидентом. Стрельбу в канадской школе устроила 18-летняя женщина-трансгендер*.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.