Песков назвал условие для разблокировки WhatsApp*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие для возобновления работы мессенджера WhatsApp* в стране. По его словам, сервис может вернуться, если его владелец, корпорация Meta*, будет соблюдать российское законодательство и вступит в диалог. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью «НЬЮМ ТАСС».

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta* будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков.

Он уточнил, что при сохранении компанией бескомпромиссной позиции и неготовности учитывать российские нормы права шансов на возвращение сервиса не будет.

Ранее Дмитрий Песков комментировал ситуацию с работой другого мессенджера — Telegram. Он подтвердил наличие контактов с представителями платформы после введения Роскомнадзором ограничений её работы. При этом представитель Кремля отметил, что сервис продолжает не выполнять требования закона. Ранее регулятор объяснил меры в отношении Telegram неисполнением российского законодательства, включая вопросы защиты персональных данных. В прошлом мессенджер уже сталкивался с блокировками на территории РФ.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

