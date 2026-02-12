Песков назвал условие для разблокировки WhatsApp*

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta* будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков.
Он уточнил, что при сохранении компанией бескомпромиссной позиции и неготовности учитывать российские нормы права шансов на возвращение сервиса не будет.
Ранее Дмитрий Песков комментировал ситуацию с работой другого мессенджера — Telegram. Он подтвердил наличие контактов с представителями платформы после введения Роскомнадзором ограничений её работы. При этом представитель Кремля отметил, что сервис продолжает не выполнять требования закона. Ранее регулятор объяснил меры в отношении Telegram неисполнением российского законодательства, включая вопросы защиты персональных данных. В прошлом мессенджер уже сталкивался с блокировками на территории РФ.
* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.