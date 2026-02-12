Песков назвал условие для разблокировки WhatsApp*

Ранее Дмитрий Песков комментировал ситуацию с работой другого мессенджера — Telegram. Он подтвердил наличие контактов с представителями платформы после введения Роскомнадзором ограничений её работы. При этом представитель Кремля отметил, что сервис продолжает не выполнять требования закона. Ранее регулятор объяснил меры в отношении Telegram неисполнением российского законодательства, включая вопросы защиты персональных данных. В прошлом мессенджер уже сталкивался с блокировками на территории РФ.