Песков назвал условие возобновления работы WhatsApp* в России

11 февраля Роскомнадзор полностью заблокировал Youtube, WhatsApp*, Instagram* и Facebook* на территории России. Их домены удалили из Национальной системы доменных имен. Об этом сообщили в «Хабре». Теперь у пользователей не открываются эти сайты и приложения, а браузер выдает ошибку, сообщая, что таких адресов не существует.