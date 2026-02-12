Вашингтон
Песков назвал условие возобновления работы WhatsApp* в России

Возобновление работы мессенджера WhatsApp* возможно, если компания Meta* будет готова к диалогу с властями и соблюдению законодательства России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Если корпорация Meta* будет выполнять законодательство и вступит в диалог с российскими властями, тогда появится возможность договориться, — заявил он, отвечая на вопросы ТАСС о судьбе WhatsApp*.

Если же корпорация продолжит занимать «такую же бескомпромиссную позицию» и игнорировать требования законодательства РФ, то «тогда шансов на возобновление работы нет», отметил он.

11 февраля Роскомнадзор полностью заблокировал Youtube, WhatsApp*, Instagram* и Facebook* на территории России. Их домены удалили из Национальной системы доменных имен. Об этом сообщили в «Хабре». Теперь у пользователей не открываются эти сайты и приложения, а браузер выдает ошибку, сообщая, что таких адресов не существует.

Помимо этих блокировок, российские пользователи активно обсуждают ситуацию вокруг мессенджера Telegram. 10 февраля Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений в работе сервиса. По словам представителей ведомства, в РФ и дальше будут вводить ограничения.

*Принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

