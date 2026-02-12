Вашингтон
В ГД предложили обучать детей в школах основам работы с нейросетями

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести модуль или отдельный предмет в школах для обучения основам использования нейросетей. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

По мнению депутата, школьники умеют пользоваться нейросетями, однако используют их бессистемно и не думая о последствиях, в том числе для собственной безопасности. В связи с этим следует помочь школьникам сформировать целостное, ответственное и этичное отношение к взаимодействию с технологиями искусственного интеллекта.

«Прошу вас рассмотреть возможность и дать поручение профильным департаментам Министерства проработать вопрос о разработке и поэтапном внедрении в образовательные программы основного общего и среднего общего образования специального модуля или отдельного учебного предмета, посвященного основам ответственного, безопасного и этичного взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта», — говорится в письме.

Кроме того, Свищев попросил министра поддержать создание открытой рабочей группы с участием представителей Минпросвещения, педагогов, экспертов, IT-специалистов, психологов и юристов для выработки предложений по содержанию, формату и методике преподавания дисциплины и ее внедрения, и выразил надежду на то, что курс может быть внедрен уже в следующем учебном году.

