Во Владивостоке открывается выставка гравюр об истории Дальнего Востока

С 13 февраля в Приморской государственной картинной галерее начнёт работу самая масштабная на Дальнем Востоке выставка исторических гравюр «Дальний Восток — от первопроходцев к современности». В экспозиции — более 100 редких иллюстраций конца 18 — начала 20 века, посвящённых первым путешествиям, природе и быту коренных народов региона.
Как рассказал коллекционер Климентий Целовальников, предоставивший работы, ранее части этой коллекции демонстрировались на Восточном экономическом форуме и в ДВФУ. Теперь уникальные гравюры впервые собраны воедино и станут доступны широкой публике.
Выставка охватывает период от первых экспедиций российских первопроходцев до начала 20 века. Посетители увидят редкие картографические материалы, зарисовки экспедиций, изображения быта и традиций коренных народов Приморья и всего Дальнего Востока.
Экспозиция будет работать до 22 марта по адресу: Партизанский проспект, 12. Информационную поддержку проекту оказывают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО и партия «Единая Россия».