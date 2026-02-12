Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке открывается выставка гравюр об истории Дальнего Востока

Более 100 редких работ конца 18 — начала 20 века представят в Приморской картинной галерее.

Источник: Аргументы и факты

С 13 февраля в Приморской государственной картинной галерее начнёт работу самая масштабная на Дальнем Востоке выставка исторических гравюр «Дальний Восток — от первопроходцев к современности». В экспозиции — более 100 редких иллюстраций конца 18 — начала 20 века, посвящённых первым путешествиям, природе и быту коренных народов региона.

Как рассказал коллекционер Климентий Целовальников, предоставивший работы, ранее части этой коллекции демонстрировались на Восточном экономическом форуме и в ДВФУ. Теперь уникальные гравюры впервые собраны воедино и станут доступны широкой публике.

Выставка охватывает период от первых экспедиций российских первопроходцев до начала 20 века. Посетители увидят редкие картографические материалы, зарисовки экспедиций, изображения быта и традиций коренных народов Приморья и всего Дальнего Востока.

Экспозиция будет работать до 22 марта по адресу: Партизанский проспект, 12. Информационную поддержку проекту оказывают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО и партия «Единая Россия».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше