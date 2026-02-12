Кубинцы покидают Новосибирск за 100 тысяч рублей

В 2025 году из региона принудительно выслали около 1,8 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства — это немного больше, чем годом ранее. Только за январь 2026 года пределы России покинули свыше 150 человек. В службе не исключают, что при сохранении текущих темпов итоговые показатели по году окажутся выше прошлогодних.