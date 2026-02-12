Кубинцы покидают Новосибирск за 100 тысяч рублей

В управлении ФССП по Новосибирской области озвучили расходы на принудительное выдворение иностранцев. По словам руководителя ведомства Сергея Неведомского, самая высокая стоимость перелёта — у граждан Кубы: отправка одного человека обходится почти в 100 тысяч рублей. Для выходцев из Узбекистана затраты составляют порядка 15−20 тысяч рублей. В среднем процедура депортации оценивается в 35−40 тысяч рублей.
В 2025 году из региона принудительно выслали около 1,8 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства — это немного больше, чем годом ранее. Только за январь 2026 года пределы России покинули свыше 150 человек. В службе не исключают, что при сохранении текущих темпов итоговые показатели по году окажутся выше прошлогодних.
География направлений включает страны Центральной Азии, Кубу и ряд государств Африки. Наиболее часто решения о выдворении принимаются в отношении граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана — именно среди них фиксируется наибольшее число нарушений миграционного законодательства.