Во Владивостоке перенастроили светофоры, чтобы разгрузить утренние пробки

Специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока обследовали улично-дорожную сеть и заметили, что в утренние часы пик транспортная ситуация изменилась. Чтобы ускорить проезд, скорректировали работу светофоров на перекрестках Луцкого — Суханова, Деревенской — Снеговой и на пешеходном переходе на Анны Щетининой, 7. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На Суханова с шести утра почти до девяти увеличили зеленый сигнал на 20 секунд для основного потока. На Снеговой, в районе остановки «ДСК», продлили фазу для выезда с Деревенской и одновременно сократили ожидание при повороте в сторону «Таксопарка». А на Анны Щетининой светофор с 6 до 8 утра перевели в фиксированный режим — пешеходы переходят дорогу строго по расписанию, без нажатия кнопки.
В ЦОДД пояснили: такая перенастройка позволяет быстрее пропускать самые загруженные направления и следом за ними разгружать смежные. Специалисты ежедневно мониторят ситуацию на дорогах и готовы снова вносить изменения, если трафик поменяется.