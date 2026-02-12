Во Владивостоке перенастроили светофоры, чтобы разгрузить утренние пробки

На Суханова с шести утра почти до девяти увеличили зеленый сигнал на 20 секунд для основного потока. На Снеговой, в районе остановки «ДСК», продлили фазу для выезда с Деревенской и одновременно сократили ожидание при повороте в сторону «Таксопарка». А на Анны Щетининой светофор с 6 до 8 утра перевели в фиксированный режим — пешеходы переходят дорогу строго по расписанию, без нажатия кнопки.