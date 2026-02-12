«СКА-Нефтяник» добыл в Кемерово важную победу над «Кузбассом»

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в очередном матче регулярки в гостях в Кемерово смог переиграть действующего чемпиона России ХК «Кузбасс» и поставил новые рекорды. Дальневосточные армейцы ранее уже добились «малого золота» турнира, но амбиции и престиж клуба оказались сильнее прагматики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хозяева, как выяснилось на старте поединка, выбрали тактику «блицкрига» и с первых минут попытались пробить оборону «СКА-Нефтяника», — отметили в клубной пресс-службе. — Отчасти им это удалось, на 2-й минуте реализован угловой. Вот только развить этот успех подопечным Ивана Максимова не удалось. Армейцы выстроили надёжный защитный редут и караулили шанс на контратаку — первый же выпад «кабанов» стал голевым. На 16-й минуте Дмитрий Аникин буквально разрезал оборону хозяев передачей на Владимира Каланчина, отправив того на свидание с вратарем «Кузбасса», и лучший снайпер хабаровчан свой шанс не упустил. Спустя еще 14 минут наши хоккеисты продемонстрировали местной «торсиде», что они тоже умеют бить угловые — 2:1 после удара Алана Джусоева. Подвел же итог первому тайму все тот же Каланчин, умудрившийся забросить мяч в сетку, находясь практически под нулевым углом к воротам «Кузбасса».
1:3 после первого тайма — но уже в начале второй половины игры «Кузбасс» показал, что преимущество в два мяча призрачнее дыма. Отказ хабаровчан от атак привёл к двум пропущенным голам, и при счёте 3:3 страсти на льду закипели по-настоящему.
Владимир Каланчин забивает хет-трик на 74-й минуте — 60 секунд спустя хозяева в лице Баздырева догоняют. У кого крепче нервы? Кому победа нужна сильнее? Всё решил финал этого валидольного матча. За пять минут до финального свистка Аникин выводит в прорыв Александра Егорычева — 5:4!
— «Кузбасс» отчаянно пытается спасти игру, но все его старания перечеркивает все тот же Каланчин, зарабатывающий в самой концовке пенальти, — продолжили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Юрий Шардаков в своем ударе был безупречен.
Итог 4:6 — «СКА-Нефтяник» не выигрывал в Кемерово пять лет. Более того, победив в гостях, «кабаны» поставили новый рекорд России, 19 викторий кряду в одном турнире. И вишенкой на торте: 11 февраля 2026 года дальневосточные армейцы поставили точку беспроигрышной серии «Кузбасса» на родном льду, она продолжалась 67 матчей (66 побед и одна ничья).