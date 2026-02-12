«СКА-Нефтяник» добыл в Кемерово важную победу над «Кузбассом»

— Хозяева, как выяснилось на старте поединка, выбрали тактику «блицкрига» и с первых минут попытались пробить оборону «СКА-Нефтяника», — отметили в клубной пресс-службе. — Отчасти им это удалось, на 2-й минуте реализован угловой. Вот только развить этот успех подопечным Ивана Максимова не удалось. Армейцы выстроили надёжный защитный редут и караулили шанс на контратаку — первый же выпад «кабанов» стал голевым. На 16-й минуте Дмитрий Аникин буквально разрезал оборону хозяев передачей на Владимира Каланчина, отправив того на свидание с вратарем «Кузбасса», и лучший снайпер хабаровчан свой шанс не упустил. Спустя еще 14 минут наши хоккеисты продемонстрировали местной «торсиде», что они тоже умеют бить угловые — 2:1 после удара Алана Джусоева. Подвел же итог первому тайму все тот же Каланчин, умудрившийся забросить мяч в сетку, находясь практически под нулевым углом к воротам «Кузбасса».