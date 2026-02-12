МИД Чили уведомил посольство РФ о задержании россиян

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чили уведомило посольство России в южноамериканской стране о задержании трех россиян из-за нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.
«МИД Чили проинформировал посольство России о задержании компетентными органами страны трех российских граждан. Также известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом для вынесения решения в соответствии с местным законодательством», — сказали в диппредставительстве.
Посольство также сообщило, что продолжит отслеживать ситуацию и в случае необходимости примет меры по защите законных прав и интересов соотечественников. «Одновременно призываем всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания», — сказали в диппредставительстве.
По данным радиостанции BioBio, россиян задержали в национальном парке Торрес-дель-Пайне по подозрению в использовании газовой горелки, что строго запрещено из-за риска пожаров. Как сообщает СМИ, каждого из них обязали выплатить штраф в размере $1 170, а также им запретили возвращаться в Чили в течение трех лет. В тот же день в парке за курение был задержан гражданин США, которого оштрафуют на $2 340.
Правила посещения Торрес-дель-Пайне были ужесточены после сильных пожаров, которые произошли в 2011 году из-за неосторожного обращения с огнем туристом из Израиля.