МИД Чили уведомил посольство РФ о задержании россиян

По данным радиостанции BioBio, россиян задержали в национальном парке Торрес-дель-Пайне по подозрению в использовании газовой горелки, что строго запрещено из-за риска пожаров. Как сообщает СМИ, каждого из них обязали выплатить штраф в размере $1 170, а также им запретили возвращаться в Чили в течение трех лет. В тот же день в парке за курение был задержан гражданин США, которого оштрафуют на $2 340.