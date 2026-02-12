Пентагон и ФАУ не договорились: почему закрыли воздушное пространство в США

Разногласия Пентагона и Федерального авиационного управления США из-за испытаний лазерного оружия против дронов стали причиной закрытия воздушного пространства над Эль-Пасо и большей частью юга Нью-Мексико. Об этом сообщает Associated Press.
Агентство отмечает, что американские военные планировали провести испытания лазера. Он предназначен для борьбы с дронами, которые якобы используются мексиканскими наркокартелями.
Однако военные США не согласовали испытания с ФАУ. Издание уточняет, что управление требовало убедиться в их безопасности для гражданской авиации. В результате авиарегулятор закрыл воздушное пространство.
Ранее KP.RU писал, что Пентагон планирует создать запас из сотен тысяч дронов-камикадзе к 2027 году. Министр войны Пит Хегсет поручил разработать стратегию закупок для оперативного оснащения армии США ударными беспилотниками.