Астроном Фудзии: яркие болиды, как 9 февраля, падают несколько раз в месяц

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Яркие болиды, аналогичные снятому 9 февраля в небе над Японией, падают в небе над страной несколько раз в месяц, однако не всегда эти события становятся темой для обсуждения из-за погодных условий. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС куратор астрономического отдела Музея города Хирацука Дайти Фудзии, снявший ставшее популярным видео.
«Метеоры обычно светятся на высоте около 100 км, поэтому один и тот же объект нельзя одновременно наблюдать по всей Японии, а зона, где его видно одновременно, ограничена радиусом примерно в несколько сотен километров», — сказал он.
«Я думаю, что такие яркие болиды, как этот, можно наблюдать несколько раз в год в одном месте и несколько раз в месяц по всей стране», — добавил он.
Вместе с тем, по словам Фудзии, многое зависит от погодных условий, и при плохой видимости падение метеора не становится обсуждаемой в соцсетях темой. «Если он не упадет в то время, когда небо будет ясным и его смогут увидеть многие люди, это не станет темой [для широкого обсуждения]», — добавил специалист.
Падение метеора, снятое вечером 9 февраля, вызвало большой интерес российских СМИ после того, как в Х японские пользователи выложили сразу несколько видео с разных ракурсов, на которых видно, как яркий шар проносится по ночному небу.
Фудзии уже много лет занимается астрономическими наблюдениями, в свое время он самостоятельно разработал специальные камеры для наблюдения за метеорами. Фудзии является автором популярного аккаунта в X, где он выкладывает снятые им видео падения болидов и метеоров.