Всадник стога сена: амурский тигр решил отдохнуть и попал на видео в Приморье

Напомним, что недавно самка амурского тигра под кодовым номером T 135F устроила необычный «техосмотр» фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Большая кошка близко подошла к устройству и, изучая его, сместила угол обзора камеры, после чего благополучно ушла в Китай.