Всадник стога сена: амурский тигр решил отдохнуть и попал на видео в Приморье

Амурский тигр решил отдохнуть от дел и устроиться на «мягкой» подстилке. Идеальным лежбищем для хищника стала копна сена в Анучинском районе Приморья. Правда, взобраться удалось не без труда, сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».
«Амурский тигр в Анучинском районе пытается устроиться на копне сена, расположенной на подкормочной площадке, чтобы с комфортом ждать копытных, которые придут сюда подкрепиться», — говорится в сообщении.
Судя по всему, любовь к растительности у тигров проявляется с раннего детства. Недавно камера запечатлела, как тигренок отважно противостоял травинке в Приморье. Правда, бой оказался неравный, малышу пришлось отступить.
Напомним, что недавно самка амурского тигра под кодовым номером T 135F устроила необычный «техосмотр» фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Большая кошка близко подошла к устройству и, изучая его, сместила угол обзора камеры, после чего благополучно ушла в Китай.