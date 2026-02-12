Вашингтон
Команда «Омская Ракета» сыграла с детьми товарищеский матч по адаптивному хоккею

Игра прошла во дворце имени Кожевникова.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 11 февраля в ЛДС имени Александра Кожевникова сыграли в хоккей юные спортсмены из команды «Титан. Омские медведи» и женская команда «Омская Ракета».

Как сообщил в своем Телеграм-канале мэр Сергей Шелест, встреча стала ярким примером того, как спорт способен преодолевать любые преграды. В напряженной, но честной борьбе, победу одержал «Титан. Омские медведи». В его составе играют слабовидящие дети.

Игра прошла в пределах масштабной инициативы, посвященной Дню зимних видов спорта, он отмечается 7 февраля. А также к 10-летию АНО «Федерация адаптивного хоккея».

«По всей стране в этот период проводятся показательные матчи, объединяющие спортсменов с инвалидностью и ОВЗ с представителями власти, бизнеса, СМИ и известными личностями. Главная цель — привлечь внимание общества к адаптивному спорту, раскрыть потенциал людей с ОВЗ и подчеркнуть его объединяющую силу. Уверен, каждый участник и гость матча стал обладателем бесценных положительных эмоций и ярких воспоминаний», — написал Шелест.