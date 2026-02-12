В ОП выступили за возвращение пропаганды физкультуры как в советское время

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Культуру занятия спортом, в том числе пропаганду физкультуры как в СССР, необходимо возродить в России. Такое мнение высказала ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.
«Нужно очень много работать, чтобы восстановить культуру занятия спортом, в том числе пропаганду физкультуры, как это было в Советском Союзе», — сказала Павлова.
По ее словам, сейчас в России активно развивается инфраструктура для занятий спортом, однако большинство россиян не стремятся к здоровому образу жизни. «Все зависит от культуры. Человек должен все-таки иметь физическую культуру, должен понимать преимущество здорового образа жизни», — считает Павлова.
Она отметила, что занятия физкультурой и спортом делают людей успешнее. «Человек, который мало болеет и серьезно занимается физкультурой, более конкурентоспособен. Поэтому нам надо работать в этом направлении», — добавила Павлова.
Она также поддержала возрождение советских практик в сфере здорового образа жизни. «Производственная гимнастика сегодня возвращается в нашу жизнь. Это и корпоративный спорт, и шахматы в парках. Это очень хорошие истории и я их поддерживаю все», — заключила Павлова.