В ОП выступили за возвращение пропаганды физкультуры как в советское время

Она также поддержала возрождение советских практик в сфере здорового образа жизни. «Производственная гимнастика сегодня возвращается в нашу жизнь. Это и корпоративный спорт, и шахматы в парках. Это очень хорошие истории и я их поддерживаю все», — заключила Павлова.