Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский авиазавод им. Чкалова наращивает производство гражданских самолётов

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова наращивает мощности для выпуска гражданской авиационной техники. Предприятие приступает к выполнению задач, заложенных в комплексной программе развития отечественной авиаотрасли до 2030 года. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации.

Источник: Сиб.фм

На заводе введено в эксплуатацию 20 современных высокопроизводительных пятикоординатных обрабатывающих центров. Оборудование позволит нарастить выпуск деталей и сборочных единиц.

Для размещения новой техники сотрудники предприятия провели масштабные работы и создали новые производственные участки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Бердске планируют построить завод летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов. Реализацией проекта занимается один из ключевых научно-исследовательских и испытательных центров авиационно-космической отрасли страны — СибНИА имени С. А. Чаплыгина.