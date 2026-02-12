Новосибирский авиазавод им. Чкалова наращивает производство гражданских самолётов

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Бердске планируют построить завод летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов. Реализацией проекта занимается один из ключевых научно-исследовательских и испытательных центров авиационно-космической отрасли страны — СибНИА имени С. А. Чаплыгина.