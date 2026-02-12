Ирина Безрукова улетела в Таиланд на реабилитацию из-за нервного истощения

Актриса Ирина Безрукова сообщила, что взяла длительный отпуск по состоянию здоровья.
По ее словам, за последний год она работала без перерыва 13 месяцев, участвовала во множестве проектов, на которых испытывала серьезные эмоциональные и физические нагрузки.
— Я сделала чек-ап и поняла, что некоторые показатели были на грани — повышенные показатели кортизола. Врачи сказали, что я, вероятно, пережила серьезное потрясение. Организм пережил сильнейший стресс, — рассказала артистка Telegram-каналу «Звездач».
Она добавила, что не использует для снятия напряжения алкоголь и таблетки, а отдает предпочтение натуральным методам восстановления.
В настоящее время знаменитость проводит отпуск в Таиланде, куда уехала еще на Новый год.
— Этот отпуск нужен, чтобы восстановить почти истощенные эмоциональные, психические и физические ресурсы. Мой организм — как раритетный автомобиль 65-го года выпуска, ему требуется больше заботы, чем «машине» с меньшим пробегом, — отметила Безрукова.
