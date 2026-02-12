Вашингтон
Обучение ИИ-технологиям может появиться в российских школах с сентября: что известно

В Госдуме хотят начать обучать школьников основам работы с нейросетями.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят добавить в учебную программу предмет по основам работы с нейросетями. В письме на имя министра просвещения Сергея Кравцова депутат Дмитрий Свищев предложил обучать школьников использованию искусственных нейросетей — для этого, по его мнению, стоит ввести специальный модуль или даже отдельную дисциплину. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По оценке парламентария, школьники активно пользуются ИИ, однако бессистемно и не задумываясь о его возможных угрозах. Задача школы — привить им целостное понимание технологии и навыки безопасного, этичного использования нейросетей.

Кроме того, депутат просит главу ведомства содействовать формированию рабочей группы из профильных специалистов, педагогов, айтишников, психологов и правоведов. Ее задача — определить, чему именно учить школьников, в каком формате и по какой методике. Свищев заявил, что предмет или модуль может появиться в школах уже с сентября.

Немногим ранее депутат Игорь Антропенко заявил, что учителей в школе нужно освободить от проверки домашних заданий.