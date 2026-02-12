Посольство РФ на Кубе делает всё для благополучного возвращения россиян домой

«Посольство находится в постоянном контакте с представительством авиакомпании “Аэрофлот” и местными авиационными властями. Делаем всё возможное для того, чтобы наши граждане благополучно вернулись на родину», — говорится в сообщении.
Ведомство также опубликовало график вылетов, предоставленный перевозчиком. Пассажиры смогут улететь из Варадеро в Москву 12, 14, 17, 19 и 21 февраля. Ещё один рейс запланирован из Гаваны 16 февраля. При этом в посольстве предупредили, что с 24 февраля регулярное сообщение по этим направлениям прекратится.
Ранее авиакомпания «Россия» объявила о корректировке полётной программы на Кубу. Для вывоза пассажиров (кроме граждан Кубы), находящихся на острове, организованы специальные рейсы. С 24 февраля все последующие рейсы по этим направлениям будут отменены.
