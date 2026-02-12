Вашингтон
Взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске

В Киеве и Днепропетровске была объявлена воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 12 февраля в Киеве и Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в телеграм-канале.

Телеканал уточняет, что сначала в Киеве прогремел взрыв. Позже поступила информация о новых взрывах в столице и в Днепропетровске.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Киеве произошло почти полное отключение электричества. В большинстве районов города либо не было подачи электроэнергии, либо она подавалась частично. Из-за сбоев в энергоснабжении супермаркеты остались закрытыми.

Позже жители Киева устроили протест из-за длительных отключений электроэнергии и отсутствия отопления. Местный адвокат Ростислав Кравец отметил, что многие дома остаются без света уже вторые сутки, а температура в квартирах снизилась до 6−8 градусов.