Взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске

В ночь на 12 февраля в Киеве и Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в телеграм-канале.
Телеканал уточняет, что сначала в Киеве прогремел взрыв. Позже поступила информация о новых взрывах в столице и в Днепропетровске.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее в Киеве произошло почти полное отключение электричества. В большинстве районов города либо не было подачи электроэнергии, либо она подавалась частично. Из-за сбоев в энергоснабжении супермаркеты остались закрытыми.
Позже жители Киева устроили протест из-за длительных отключений электроэнергии и отсутствия отопления. Местный адвокат Ростислав Кравец отметил, что многие дома остаются без света уже вторые сутки, а температура в квартирах снизилась до 6−8 градусов.