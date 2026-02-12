«Аврора» открыла продажу авиабилетов из Хабаровска на летний сезон 2026 года

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на летний сезон 2026 года на социально значимые рейсы из Хабаровска. Рейсы выполняются согласно федеральной программе субсидирования пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов следующие социально значимые рейсы из Хабаровска:
Хабаровск — Улан-Удэ — два рейса в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону составляет 12 349 рублей.
Хабаровск — Якутск — один рейс в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону −14 088 рублей.
Хабаровск — Анадырь — один рейс в неделю, а в летние месяцы, с июня по август-два рейса в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону — 13 860 рублей.
Также отрыта продажа авиабилетов на сезонные рейсы, которые выполняются только в летние месяцы, с июня и до конца августа:
Хабаровск — Мирный — один рейс в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону — 9 240 рублей.
Рейсы будут осуществляться совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Якутия» на воздушном судне SJ-100.
Данные рейсы выполняются согласно федеральной программе субсидирования пассажирских перевозок по маршрутам Дальневосточного Федерального округа в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока.
Напомним, АО «Авиакомпания “Аврора” образована в 2013 году и является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке.