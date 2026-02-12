Вашингтон
«Аврора» открыла продажу авиабилетов из Хабаровска на летний сезон 2026 года

Рейсы будут осуществляться на воздушном судне SJ-100.

Источник: AmurMedia

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на летний сезон 2026 года на социально значимые рейсы из Хабаровска. Рейсы выполняются согласно федеральной программе субсидирования пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов следующие социально значимые рейсы из Хабаровска:

Хабаровск — Улан-Удэ — два рейса в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону составляет 12 349 рублей.

Хабаровск — Якутск — один рейс в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону −14 088 рублей.

Хабаровск — Анадырь — один рейс в неделю, а в летние месяцы, с июня по август-два рейса в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону — 13 860 рублей.

Также отрыта продажа авиабилетов на сезонные рейсы, которые выполняются только в летние месяцы, с июня и до конца августа:

Хабаровск — Мирный — один рейс в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону — 9 240 рублей.

Рейсы будут осуществляться совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Якутия» на воздушном судне SJ-100.

Данные рейсы выполняются согласно федеральной программе субсидирования пассажирских перевозок по маршрутам Дальневосточного Федерального округа в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока.

Напомним, АО «Авиакомпания “Аврора” образована в 2013 году и является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке.