На Байкале произошло землетрясение 12 февраля

IrkutskMedia, 12 февраля. Землетрясения произошло на Байкале 12 февраля. Сейсмособытие зарегистрировали в 01.31. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Как известно, юг Иркутской области находится в границах Байкальской рифтовой зоны, где регулярно возникают землетрясения. Однако серьезные последствия от разного рода сейсмособытий обходят столицу Приангарья и близлежащие районы стороной из-за их нахождения на Сибирской платформе, в границах которой проходит зона главного Саянского разлома. Но все-таки привыкнуть к такому невозможно.
Так, 22 сентября 2020 года произошло землетрясение в 15 км от Култука. Сила подземных толчков в эпицентре составила 8 баллов, в областном центре 5−6 баллов. Подземные толчки ощущались в 367-ми населенных пунктах на территории 12-ти муниципальных образований Приангарья. Позднее, утром 10 декабря 2020 года, произошло землетрясение, которое ощутили жители уже почти 500 населенных пунктов. Очаг сейсмособытия находился в Кабанском районе Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре — 6−7 баллов, в Иркутске ощущалось 5−6 баллов. После обследования зданий и сооружений на территории Иркутска в трех школах были выявлены трещины. Ученые из института земной коры СО РАН рассказал корр. ИА IrkutskMedia, что это было редкое горизонтальное землетрясение.
Через месяц жители вновь были подняты рано утром от очередных волнений в земной коре. На этот раз интенсивность подземных толчков в эпицентре — в районе озера Хубсугул — составила 7−8 баллов, в Иркутске ощущалось 4−5 балла. Афтершоки этого землетрясения продолжались несколько месяцев, а их количество превысило несколько сотен. Представители Института земной коры СО РАН рассказали, что эта серия подземных толчков была спровоцирована землетрясением, произошедшим в сентябре 2020 года под Култуком.