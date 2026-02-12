Мэр Хабаровска Сергей Кравчук объяснил механизм автоматических штрафов

AmurMedia, 12 февраля. Депутатский час на тему «Реализация механизмов муниципального контроля в Хабаровска» прошёл в городской администрации.
Среди наиболее распространённых нарушений — парковка на газонах и неубранный мусор. Так, в 2024 году с помощью автоматической фиксации было выявлено почти 8 тысяч нарушений, а в 2025 году было всего полторы тысячи нарушений. Лидерами по количеству зафиксированных случаев стали Железнодорожный и Индустриальный районы. В 2026 году практику планируется распространить ещё на три района.
На обсуждение также вынесено предложение о том, чтобы теми же полномочиями наделить и профильные городские службы — такие, как управления ЖКХ, торговли, дорог и другие, чтобы они также могли составлять протокол на нарушителей.
Важнейшим инновационным шагом станет внедрение системы на базе искусственного интеллекта. По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука программа будет автоматически фиксировать нарушения, например, незаконные граффити или неубранный мусор, определять ответственного за устранение и выставлять срок на исправление. В случае неисполнения в установленный срок система автоматически выпишет штраф.
— Внедрение искусственного интеллекта — это следующий шаг в развитии городского контроля, — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Мы стремимся к тому, чтобы процессы были максимально прозрачными, оперативными и справедливыми. Во втором квартале 2026 года мы должны запустить эту систему, чтобы уже в текущем году увидеть первые результаты. Это позволит нам не только повысить качество городской среды, но и снизить нагрузку на контролирующие органы, сосредоточив их усилия на самых сложных задачах.