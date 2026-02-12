Мэр Хабаровска Сергей Кравчук объяснил механизм автоматических штрафов

— Внедрение искусственного интеллекта — это следующий шаг в развитии городского контроля, — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Мы стремимся к тому, чтобы процессы были максимально прозрачными, оперативными и справедливыми. Во втором квартале 2026 года мы должны запустить эту систему, чтобы уже в текущем году увидеть первые результаты. Это позволит нам не только повысить качество городской среды, но и снизить нагрузку на контролирующие органы, сосредоточив их усилия на самых сложных задачах.