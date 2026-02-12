От учителя до министра: прокуратура нашла виновных в травле школьницы во Владивостоке

«Бездействие продолжилось даже после поступления обращений о некорректном поведении педагога, что привело к созданию обстановки, допускающей травлю ребёнка и угрозы в адрес как самой несовершеннолетней, так и её законного представителя», — сообщили в приморской прокуратуре.