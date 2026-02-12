От учителя до министра: прокуратура нашла виновных в травле школьницы во Владивостоке

Прокуроры опросили руководство и учителей школы, чиновников городского управления образования, мэрии, а также министра образования края и ее заместителя. Выяснилось, что администрация учебного заведения вовремя не вмешалась в конфликт, чем лишь усугубила ситуацию.
«Бездействие продолжилось даже после поступления обращений о некорректном поведении педагога, что привело к созданию обстановки, допускающей травлю ребёнка и угрозы в адрес как самой несовершеннолетней, так и её законного представителя», — сообщили в приморской прокуратуре.
Педагог отстранен от работы в классах, где возник конфликт с учениками. Также прокуратура внесла представление главе Владивостока с требованием привлечь к ответственности виновных должностных лиц и устранить выявленные нарушения.
Краевое министерство образования также обязано принять дополнительные меры для предотвращения подобных ситуаций в школах. Контроль за устранением нарушений сохраняется.
Ранее уполномоченный по правам детей в Приморье Ольга Романова заявила, что причиной конфликтов в школах могут быть не только сами дети, но сложности в системе.