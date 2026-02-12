Вашингтон
США и Израиль провели переговоры по Ирану: итоги

Переговоры Нетаньяху и Трампа завершились.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Биньямином Нетаньяху не завершились конкретными решениями по иранскому вопросу.

«Мы не достигли каких-либо конкретных результатов, за исключением того, что я настоял на том, что переговоры с Ираном должны продолжаться, чтобы выяснить, возможно ли достижение сделки», — написал президент Трамп в в Truth Social.

Трамп уточнил, что обозначил Нетаньяху необходимость договоренности. При ее отсутствии, как он подчеркнул, «предстоит понять, каким будет итог».

Как ранее сообщал телеканал CNN, Трамп на переговорах с премьер-министром Израиля намерен был обсудить военные действия против Ирана.

Накануне президент США предупредил руководство Ирана о возможности новых «жестких действий». Тогда же хозяин Белого дома напомнил о нанесенных ранее ударах по ядерным объектам страны.

